Sơn Tùng check-in cùng G63, dân mạng chê: 'Thấp bé nhẹ cân'

Chiều 16/5, Sơn Tùng chia sẻ loạt khoảnh khắc bên siêu xe Mercedes G63 kèm "thính": "Let me drive you home" (Tạm dịch: Để anh đưa em về nhà).

Theo đó, Sơn Tùng xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, rạng rỡ sau gần 2 tuần xảy ra ồn ào bị gỡ MV There’s No One At All và bị xử phạt 70 triệu đồng. Có vẻ như nam ca sĩ vẫn giữ được thái độ lạc quan sau ồn ào.