Ruben Amorim đang chịu áp lực tại MU mùa này và được cho là sẽ sớm bị thay thế bởi HLV của Crystal Palace là Oliver Glasner. Cựu thủ môn của MU Ben Foster khẳng định sớm muộn gì MU cũng sa thải Amorim.

Ruben Amorim đã được cảnh báo rằng ông có thể chỉ còn vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ làm HLV trưởng Manchester United, với Oliver Glasner được cho là ứng cử viên tiềm năng thay thế. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong những tuần gần đây sau khởi đầu mùa giải tệ nhất của MU kể từ mùa giải 1992 - 1993.

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước của MU đã phần nào xoa dịu nỗi lo lắng của người hâm mộ "quỷ đỏ" khi đội bóng của Amorim đã có một màn trình diễn đầy quyết tâm. Tuy nhiên, cựu thủ môn của MU, Ben Foster, cho rằng vấn đề chỉ là khi nào, chứ không phải liệu Amorim có nhận được "trát sa thải của MU" hay không. Foster tuyên bố đội bóng của Amorim đã không thể tiến xa trong mùa giải này.