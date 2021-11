Sol7 cúi mình thi 'Rap Việt' dù tài năng trên cả dàn HLV?

Nhờ loạt thành tích "khủng" cũng như thâm niên kì cựu trong giới Underground, rất nhiều người thắc mắc lí do Sol7 vẫn dự thi Rap Việt, lại còn đầu quân về đội của những rapper có thâm niên nghề còn ít hơn cả anh.

Phần trình diễn của Sol7 tại Rap Việt

Netizen còn hài hước đùa rằng Sol7 dự thi để "dạy dỗ" cho 4 vị HLV thì đúng hơn, và nhiều người tin rằng đây không chỉ là một lời đùa giỡn.

Nhiều người xem còn tinh ý nhận ra khi Binz "chiêu mộ" Sol7 về team mình, HLV Rap Việt không cho rằng Sol7 về với đội anh với tư cách một thí sinh mà là một "người bạn đồng hành" đúng nghĩa.