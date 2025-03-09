Soi nợ có nguy cơ mất vốn của các ngân hàng

Xét về con số tuyệt đối, nhóm các ngân hàng dẫn đầu về số dư nợ nhóm 5 tính đến 30/6/2025 lần lượt gồm: BIDV (27.669 tỷ đồng, tăng 8.700 tỷ đồng so với đầu năm); Agribank (19.583 tỷ đồng, giảm 3.054 tỷ đồng so với đầu năm); VietinBank (15.093 tỷ đồng, tăng 1.473 tỷ đồng so với đầu năm); SHB (11.574 tỷ đồng, tăng 460 tỷ đồng so với đầu năm); Vietcombank (11.340 tỷ đồng, tăng 1.111 tỷ đồng so với đầu năm).

Nhóm các ngân hàng trên cũng chiếm phần lớn thị phần cho vay nên việc dẫn đầu về số dư nợ, xét theo con số tuyệt đối, là điều dễ hiểu. Hiện nhóm này chiếm khoảng trên 50% thị phần cho vay tại Việt Nam.

Xét theo tỷ lệ nợ, các ngân hàng này đều thuộc nhóm có tỷ lệ nợ nhóm 5 thấp so với tổng dư nợ. Trong đó, nợ nhóm 5 của Agribank và SHB đều giảm so với đầu kỳ.