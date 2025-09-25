Soi nét căng 20 lỗi vi phạm giao thông, camera AI thông minh như thế nào?

"Mắt thần" CSGT tự động phát hiện được hơn 20 lỗi vi phạm

Trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý. Nổi bật nhất trong thời gian qua là hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) - công cụ được ví như “mắt thần” trên đường phố, vừa giám sát, vừa tự động phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm.

Hệ thống camera AI của CSGT gắn trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Chia sẻ với PV VietNamNet, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, hiện tại hệ thống camera AI của lực lượng CSGT khả năng tự động nhận diện, phát hiện lỗi vi phạm của tài xế (cả ô tô và xe máy).

Cụ thể từ những lỗi thường gặp và khá phổ biến như: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, lấn làn, dừng đỗ xe trái quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định (với xe máy)... đến các lỗi hành vi bên trong xe như lái xe không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại... Thậm chí hệ thống camera AI của CSGT có thể ghi rõ nét những trường hợp chở hàng hóa trong khoang hành khách trên xe không đúng quy định.

"Hiện nay, hệ thống camera AI có thể phát hiện được hơn 20 lỗi và đang được Trung tâm Thông tin chỉ huy của Cục CSGT tiếp tục huấn luyện, phát triển và hoàn thiện", Đại tá Phạm Quang Huy nói.