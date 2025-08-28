Soi loạt xe triệu đô phục vụ các nguyên thủ quốc gia và yếu nhân trên toàn thế giới: Lạc Hồng 900 LX là trường hợp đặc biệt

Cadillac One - Mỹ
The Beast 2.0, hay còn gọi là Cadillac One, là siêu xe chống đạn thế hệ mới của cựu Tổng thống Donald Trump. “Quái thú” này được sử dụng lần đầu tiên vào năm 2018 để thay thế cho mẫu xe của cựu Tổng thống Barack Obama.
The Beast và The Beast 2.0 mỗi khi xuất hiện đều thu hút sự chú ý của báo chí và cộng đồng đam mê xe. Theo tìm hiểu, The Beast 2.0 có giá trị lên đến 1,5 triệu USD và luôn đi cùng đội ngũ hộ tống hùng hậu nhất thế giới.
Aurus Senat - Nga
Chiếc xe chống đạn Aurus Senat do NAMI chế tạo hiện được Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng. Đây được coi là bước tiến lớn trong ngành công nghiệp ô tô Nga, khi trước đó lãnh đạo nước này chủ yếu dùng Mercedes-Benz S600 nhập khẩu. Aurus Senat không quá hào nhoáng như The Beast 2.0 nhưng lại được đánh giá cao nhờ trang bị các công nghệ phòng thủ hiện đại, dù chi tiết cụ thể được giữ kín.
Hongqi N701 - Trung Quốc
Hongqi N701 là limousine chuyên dụng dành cho Chủ tịch Trung Quốc, lần đầu xuất hiện năm 2022. Xe có thiết kế đồ sộ, lưới tản nhiệt lớn, thân vỏ bọc thép, kính chống đạn và lốp run-flat.
Số lượng sản xuất cực kỳ hạn chế, chỉ khoảng 50 chiếc trong 10 năm. Hongqi N701 trở thành biểu tượng quyền lực mới và thường xuất hiện trong các chuyến công du quốc tế.
Mercedes-Benz S600 Pullman Guard - CHDCND Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un thường sử dụng Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. Đây là dòng xe bọc thép cao cấp do Mercedes thiết kế riêng cho nguyên thủ, được đánh giá là lựa chọn hàng đầu cho các quốc gia chưa tự phát triển được xe chống đạn.
Toyota Century Royal - Nhật Bản
Nhật hoàng Naruhito sử dụng Toyota Century Royal – mẫu xe thiết kế riêng cho Hoàng gia Nhật, chỉ có 4 chiếc được sản xuất. Xe được trang bị các công nghệ bảo mật tối tân, tuy nhiên chi tiết cụ thể không được tiết lộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Lạc Hồng 900 LX - Việt Nam
Lạc Hồng 900 LX là limousine hạng sang do VinFast phát triển dành riêng cho lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Xe có khoang sau siêu rộng, vách ngăn riêng tư cùng nhiều tiện nghi cao cấp. Đặc biệt, bản chống đạn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất, thể hiện bước tiến lớn của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.
Đây cũng là mẫu xe điện duy nhất trong danh sách sử dụng động cơ điện cho công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm. Xe có tầm hoạt động 595 km (phiên bản chống đạn đạt 450 km).
Những mẫu xe chuyên dụng cho nguyên thủ quốc gia không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn thể hiện quyền lực, sự uy tín và sức mạnh công nghệ của mỗi quốc gia. Mỗi chiếc xe đều được thiết kế theo tiêu chuẩn bảo mật tối đa, trở thành “pháo đài di động” trên mọi hành trình.
Bảo Lâm