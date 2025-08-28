Soi loạt xe triệu đô phục vụ các nguyên thủ quốc gia và yếu nhân trên toàn thế giới: Lạc Hồng 900 LX là trường hợp đặc biệt

Cadillac One - Mỹ

The Beast 2.0, hay còn gọi là Cadillac One, là siêu xe chống đạn thế hệ mới của cựu Tổng thống Donald Trump. “Quái thú” này được sử dụng lần đầu tiên vào năm 2018 để thay thế cho mẫu xe của cựu Tổng thống Barack Obama.

The Beast chạy trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Facebook

The Beast và The Beast 2.0 mỗi khi xuất hiện đều thu hút sự chú ý của báo chí và cộng đồng đam mê xe. Theo tìm hiểu, The Beast 2.0 có giá trị lên đến 1,5 triệu USD và luôn đi cùng đội ngũ hộ tống hùng hậu nhất thế giới.

Aurus Senat - Nga