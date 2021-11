'Soi' khối nợ xấu hơn 50.000 tỷ đồng tại 3 'ông lớn' Vietcombank, VietinBank, BIDV

Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, tổng nợ xấu nội bảng của 3 ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV là hơn 50.400 tỷ đồng, tăng 14.300 tỷ đống so với hồi đầu năm, tương đương tăng 40%. Diễn biến nợ xấu tại từng ngân hàng có sự khác biệt.

Tại Vietcombank, cuối tháng 9/2021, nợ xấu đã lên mức 10.884 tỷ đồng, tăng 108% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) đột ngột tăng mạnh, cụ thể, nhóm nợ này cuối tháng 9 là 3.122 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần chỉ trong quý 3 và so với đầu năm đã tăng tới 14 lần. Đồng thời, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) của Vietcombank cũng tăng 122% trong 9 tháng đầu năm lên 1.483 tỷ đồng. Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 45% lên 6.279 tỷ đồng và chiếm 58% trong cơ cấu nợ xấu của Vietcombank.

Sau thời gian dài duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, chỉ loanh quanh 0,6-0,8%; đến cuối tháng 9/2021, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của Vietcombank đã lên 1,16%.