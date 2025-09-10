‘Sốc’ với tên lửa Agni-Prime tầm bắn 2.000km, tốc độ Mach 8, đầu đạn 1.000kg, công nghệ phóng từ tàu hỏa

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang với Trung Quốc và Pakistan, Ấn Độ vừa tạo nên bước ngoặt lịch sử khi thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-Prime từ một đoàn tàu di động vào ngày 24/9/2025. Không chỉ nâng tầm khả năng răn đe hạt nhân, công nghệ này biến hệ thống đường sắt rộng lớn của Ấn Độ thành ‘pháo đài di động’ khó bị phát hiện, đánh dấu sự gia nhập của New Delhi vào hàng ngũ tinh hoa thế giới về vũ khí chiến lược.

Tên lửa đạn đạo Agni-Prime rời bệ phóng trên toa tàu hỏa ngày 24/9. Video: DRDO

Công nghệ tên lửa Agni-Prime phóng từ tàu hỏa: Biểu tượng sức mạnh Ấn Độ

Tên lửa Agni-Prime, hay còn gọi là Agni-P, là sản phẩm của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), thuộc dòng tên lửa Agni huyền thoại - nền tảng cho tham vọng hạt nhân tự chủ của Ấn Độ từ những năm 1980.

Tên lửa Hwasong-11Ma tốc độ Mach 12, tầm bắn 800km, công nghệ HGV, ‘vũ khí thay đổi cuộc chơi’

Được thiết kế như một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM), Agni-Prime kết hợp những tinh hoa của Agni-I (tầm bắn 700km) và Agni-II (2.000km), nhưng vượt trội hơn nhờ tính cơ động, độ chính xác và thời gian phản ứng nhanh.

Cuộc thử nghiệm lịch sử vào ngày 24/9/2025 tại một địa điểm bí mật đã đánh dấu lần đầu tiên Ấn Độ phóng tên lửa đạn đạo từ bệ di động trên đường sắt.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tuyên bố trên X: “Đây là bước tiến lớn, đưa Ấn Độ sánh vai với các quốc gia hàng đầu về công nghệ vũ khí chiến lược”.

Tên lửa đã bay đúng quỹ đạo, đánh trúng mục tiêu giả định với độ chính xác đáng kinh ngạc, khẳng định tiềm năng của hệ thống này trong việc tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của Ấn Độ.