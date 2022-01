Sốc với tâm lý nhiều người nghĩ nên nhiễm Covid-19 để "bất tử": Khỏi bệnh rồi mới hoảng sợ vì di chứng quá nặng nề

Mỗi ngày, Trung tâm Phục hồi chức năng vật lý trị liệu hậu Covid-19, BV Lê Văn Thịnh tiếp nhận khoảng 20-25 lượt bệnh nhân đến điều trị

Theo BS. Thành, trường hợp thường gặp nhất ở các bệnh nhân hậu nhiễm Covid-19 là khó thở, mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, đau cơ khớp, rụng tóc, một số trường hợp mất mùi, mất vị giác… Nếu phát hiện các triệu chứng đó và được can thiệp kịp thời thì 2-3 tuần sau có thể hồi phục 80-90%. Nếu gặp các dấu hiệu bất thường kéo dài, bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị.



Trẻ em vẫn có thể tử vong vì di chứng hậu Covid-19



Nhiều người vẫn nghĩ ở trẻ em, khi mắc Covid-19 thường sẽ rất nhẹ và dễ dàng vượt qua nên hay có tâm lý chủ quan, không lo sợ về dịch bệnh. Tuy nhiên, một số ít trường hợp trẻ đã khỏi Covid-19 vẫn xuất hiện nhiều di chứng nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.



Theo các bác sĩ, song song với những di chứng nặng nề mà người lớn phải đối mặt, ở trẻ em, ngoài việc hoảng loạn, sợ hãi về tâm lý, Hội chứng viêm đa hệ thống liên quan đến Covid-19 (MIS-C) cũng là một căn bệnh nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý.

BS.CK1 Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Phó khoa Tim mạch, BV Nhi đồng 2 chia sẻ về Hội chứng viêm đa hệ thống liên quan đến Covid-19

Trao đổi với chúng tôi, BS.CK1 Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Phó khoa Tim mạch, BV Nhi đồng 2 cho biết một số trẻ sau khi nhiễm Covid-19 thì mắc Hội chứng viêm đa hệ thống liên quan đến Covid-19 (MIS-C).



''Các bé nhập viện có thể với triệu chứng ở những cơ quan khác nhau, trong đó triệu chứng ở đường tiêu hóa là hay gặp nhất. Ngoài ra, một số ít các bé có biểu hiện triệu chứng ở đường hô hấp hay tim mạch… Đặc biệt có bé biểu hiện bệnh nặng hơn với hạ huyết áp, sốc, rối loạn nhịp do tổn thương cơ tim và hệ mạch vành nuôi tim'', BS. Phượng nói.



Độ tuổi các bé hay gặp MIS-C hậu Covid-19 là trẻ lớn, thường là từ 5-9 tuổi. Những em bé có cơ địa béo phì hay có bệnh lý nền kèm theo thì cần được theo dõi sát sao do bệnh có thể diễn tiến nặng hơn.



"Phần lớn các bé tới bệnh viện có triệu chứng về đường tiêu hóa với đau bụng, nôn ói hay tiêu chảy; chỉ có số ít có triệu chứng của tim mạch như mệt, tái, huyết áp tụt… Nếu những trường hợp này nếu không được cấp cứu và can thiệp kịp thời có thể sẽ dẫn đến tử vong", BS. Phượng lưu ý.