'Sốc' với danh sách đồng phục học sinh hàng chục món đồ hơn 3 triệu đồng

Là phụ huynh của một học sinh tiểu học ở Hà Nội, thời điểm con vừa vào năm học mới, chị Thu Hiền “toát mồ hôi” khi nhìn vào danh sách đồng phục của con. Danh sách trang phục cần mua không chỉ dừng lại ở vài món cơ bản như áo sơ mi, quần dài hay váy, nhà trường còn quy định mỗi loại chỉ được mặc trong một vài ngày nhất định trong tuần.

“Năm nay, con phải mua áo sơ mi hè, váy, áo polo cộc và dài tay, áo sơ mi dài tay, quần dài, áo gile len, áo khoác nỉ, áo vest, bộ thể thao hè, bộ thể thao dài… Tính tổng cộng lên tới cả chục món, trong khi giá của mỗi món cũng không hề rẻ”, chị Hiền nói.

Cụ thể, áo sơ mi hè, áo polo dài tay, áo gile len đều có giá 300.000 đồng; váy và quần dài 320.000 đồng; áo sơ mi dài tay 350.000 đồng; áo khoác nỉ 500.000 đồng; áo vest 650.000 đồng. Tổng cộng, riêng tiền đồng phục cho con, chị phải chi khoảng 3,3 triệu đồng.

Dẫu mua nhiều như vậy nhưng chị Hiền cho biết, có những lúc con lại không có đồ để mặc đi học. Lý do là bởi lịch mặc đồng phục của trường rất cứng nhắc. Chẳng hạn thứ 2 con phải mặc áo sơ mi, chân váy; thứ 3, 5 phải mặc áo polo; thứ 4, 6 phải mặc bộ thể thao. Riêng thứ 6 cuối tháng, con sẽ diện quần áo theo chủ đề, chẳng hạn pijama, croptop hay chủ đề hoa lá.