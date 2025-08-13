SỐC: Tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam bị xử thua 3 trận ở giải thế giới

"Sau khi có những lo ngại về việc LĐBC Việt Nam đưa một cầu thủ không đủ điều kiện vào đội tuyển U21 Việt Nam tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo quy định. Cuộc điều tra kết luận rằng cầu thủ được đề cập không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023", thông báo của FIVB đưa ra vào tối 12/8.

Cũng theo thông báo này, dựa vào Điều 13.5.2 của Quy chế giải đấu và Điều 14.4 của Quy chế Kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật FIVB ra phán quyết hủy bỏ các trận đấu của tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam mà VĐV không đủ điều kiện tham dự, đồng thời VĐV này cũng bị loại khỏi giải ngay lập tức.