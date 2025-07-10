Sốc trước danh tính bạn gái mới kém 26 tuổi của chồng cũ Hằng Du Mục

Chẳng phải người của showbiz Việt nhưng thời gian qua Tôn Bằng là cái tên nhận nhiều quan tâm khi được netizen gọi với danh xưng "chồng cũ Hằng Du Mục".
Mới đây người đàn ông này tiếp tục hâm nóng tên tuổi khi bất ngờ tuyên bố đã có bạn gái. Điểm khiến người xem ngã ngửa, cô gái này có diện mạo trẻ trung, xinh đẹp và kém Tôn Bằng 26 tuổi.
Trong các video lộ diện cùng nhau, Tôn Bằng thoải mái tình tứ, gọi người này là "vợ", nghe vô cùng "thuận miệng". Dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều người tò mò về mối quan hệ thật sự của cặp đôi.
Theo tìm hiểu, nữ chính đang được nhắc tới có tên Nguyễn Thanh Thảo (SN 2007, quê quán Yên Bái cũ). Từ loạt ảnh do người trong cuộc đăng tải, Thanh Thảo thường xuyên khoe được Tôn Bằng yêu chiều, nấu các món ăn ngon, đi "vi vu" nhiều vùng đất nổi tiếng của Trung Quốc.
Trong một số video, người xem còn tinh mắt nhận ra, phương tiện cặp đôi di chuyển chính là chiếc xe di động trị giá bạc tỷ của Hằng Du Mục và chồng cũ. Trước đó, cũng nhờ chiếc xe này mà tên tuổi của Hằng Du Mục phủ sóng khắp cõi mạng.
Tôn Bằng và Hằng Du Mục kết hôn năm 2019. Sau khi kết hôn, cặp đôi có thêm hai con trai chung, tạo thành gia đình 6 người. Ban đầu, họ được biết đến với hình ảnh hạnh phúc, cùng kinh doanh livestream bán hàng và sống du mục trên xe di động tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, hôn nhân dần rạn nứt do mâu thuẫn về tài chính và lợi ích. Hằng Du Mục tố Tôn Bằng ngoại tình nhiều lần, bạo hành vợ.
Đến tháng 8/2024, họ đã ly hôn sau khi có những bất đồng căng thẳng trong cuộc sống, tiền bạc,... Đường ai nấy đi, Hằng Du Mục giành quyền nuôi 4 con (gồm 2 con riêng của Tôn Bằng với vợ cũ và 2 con chung của cặp đôi).
Hằng Du Mục tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 1995, quê Cà Mau). Cô được biết đến với loạt video chia sẻ về cuộc sống du mục, khám phá các vùng đất lạ tại Trung Quốc. Trên các nền tảng mạng xã hội, Hằng Du Mục có lượt theo dõi ấn tượng như Facebook là 2,2 triệu lượt, TikTok là 5 triệu lượt...
Trước đó vào đầu tháng 4 vừa qua, Hằng Du Mục bị khởi tố vụ án hình sự vì tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng khiến dư luận xôn xao.
Tại thời điểm bị khởi tố, khi làm việc với cơ quan chức năng, Hằng Du Mục bật khóc, bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi.
“Đối với tôi, đây là trách nhiệm rất lớn bởi đối tượng sử dụng không đơn thuần, trong khi lại là thực phẩm đưa vào cơ thể. Nếu như ngày hôm đó, trong quá trình sản xuất, đội ngũ của chúng tôi khắt khe, nghiêm khắc, rà soát thật kỹ sẽ không có ngày hôm nay. Tôi xin nhận nhận trách nhiệm, đây là sai lầm lớn của tôi”, Hằng Du Mục chia sẻ.