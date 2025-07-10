Sốc trước danh tính bạn gái mới kém 26 tuổi của chồng cũ Hằng Du Mục

Chẳng phải người của showbiz Việt nhưng thời gian qua Tôn Bằng là cái tên nhận nhiều quan tâm khi được netizen gọi với danh xưng "chồng cũ Hằng Du Mục".

Mới đây người đàn ông này tiếp tục hâm nóng tên tuổi khi bất ngờ tuyên bố đã có bạn gái. Điểm khiến người xem ngã ngửa, cô gái này có diện mạo trẻ trung, xinh đẹp và kém Tôn Bằng 26 tuổi.

Chân dung cô gái xinh đẹp được Tôn Bằng gọi là "vợ".

Trong các video lộ diện cùng nhau, Tôn Bằng thoải mái tình tứ, gọi người này là "vợ", nghe vô cùng "thuận miệng". Dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều người tò mò về mối quan hệ thật sự của cặp đôi.