Sóc Trăng: Tăng cường công tác bảo vệ rừng phòng hộ ven biển

Do đặc điểm là rừng ngập mặn ven biển nên các mô hình nông - lâm thích hợp với địa phương là nuôi thủy sản dưới tán rừng. Được sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai thử nghiệm một số mô hình nông lâm kết hợp như: Nuôi ốc len, vọp, ba khía, cá thòi lòi, vịt biển. Hiện nay một số mô hình bước đầu có hiệu quả và tiếp tục duy trì như mô hình nuôi ốc len - ba khía ở nhóm đồng quản lý ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam; mô hình ốc len - ba khía - cá thòi lòi ở tổ quản lý, bảo vệ rừng ấp An Quới, xã An Thạnh Ba; mô hình nuôi ốc len mới triển khai thực hiện vào cuối năm 2019 ở tổ quản lý, bảo vệ rừng ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. Nuôi thủy sản dưới tán rừng là mô hình nuôi tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng thức ăn nên chi phí rất thấp. Hộ được giao khoán chỉ cần tận dụng mặt nước dưới tán rừng để thả nuôi thủy sản. Nhờ nguồn thức ăn chủ yếu là rong tảo hoặc một số loài sinh vật sẵn có từ thiên nhiên nên các loài thủy sản sinh trưởng khá tốt và cho hiệu quả kinh tế cao sau mỗi đợt thu hoạch.

Ông Nguyễn Minh Trí - Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung cho biết thêm: “Hiện nay mô hình này cũng đã phát triển được 03 hecta, trong đó thả nuôi chủ yếu là con vọp và ốc len. Nhìn chung, thời gian qua mô hình phát triển rất tốt, mình chỉ cần tham gia bảo vệ thôi, không tốn chi phí thức ăn. Bà con cũng rất hy vọng mô hình sẽ ngày càng được mở rộng để góp phần tạo được thu nhập dài lâu cho gia đình, cũng như tạo điều kiện để người dân sinh sống dưới tán rừng có thể trực tiếp cùng tham gia bảo vệ rừng tại địa phương”.

Hằng năm với nguồn vốn từ Trung ương, địa phương, Chi cục Kiểm lâm tỉnh còn thực hiện việc phát triển tăng diện tích rừng phòng hộ ven biển, giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình và người dân sống gần rừng, gắn bó với rừng, các nhóm đồng quản lý rừng.Các dự án đã góp phần tăng diện tích rừng phòng hộ ven biển mỗi năm là 300 hecta, tạo vành đai che chắn bảo vệ đê, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế xói lở bờ biển,phát huy hiệu quả cố định lượng phù sa, ổn định và mở rộng bãi bồi, che chắn gió bão, bảo vệ bờ biển và sản xuất nông nghiệp vùng ven biển;ổn định môi trường sinh thái cho khu vực và duy trì một hệ sinh thái đặc trưng của vùng; đồng thời, tạo công ăn việc làm cho nhân dân các xã khó khăn ven biển.