Sốc nhận chẳng ra diện mạo của người đẹp nổi tiếng Vbiz từng hẹn hò cầu thủ Tiến Linh

Mới đây trên trang cá nhân có gần 250 nghìn người theo dõi, Huỳnh Hồng Loan vừa có bài đăng gây chú ý. Cô viết: "Hành trình phim đã kết thúc. Loan cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương bộ phim trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại khán giả trong các bộ phim tiếp theo.
À bật mí với cả nhà là Loan và Thành sẽ tái hợp nhau trong bộ phim mới. Loan và êkip trân trọng cảm ơn khán giả".
Kèm theo đó là khoảnh khắc người đẹp khoe hình tình tứ bên một bạn diễn nam. Lần xuất hiện này, nữ diễn viên khiến ai cũng bất ngờ vì diện mạo quá khác lạ. Cô để lộ gò má cao, mí mắt cũng rất lạ lẫm. Nhiều người bày tỏ ngỡ ngàng khi nhìn loạt ảnh này của nữ diễn viên.
Tuy nhiên, cũng không ít lời ngợi khen nhan sắc của Hồng Loan ngày một thăng hạng. Gu thời trang của cô cũng đa dạng, biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau.
Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994 tại Bình Dương, từng đoạt giải Gương mặt đẹp cuộc thi Ngôi sao thời trang 2013. Từ cuộc thi này, cô bén duyên với nghề mẫu ảnh và tiếp tục đoạt giải Á khôi cuộc thi Hoa khôi Áo dài.
Xuất thân là người mẫu nhưng người đẹp sinh năm 1994 lại nổi tiếng và được yêu mến khi tham gia đóng MV ca nhạc và phim ảnh.
Hồng Loan từng gây xôn xao mạng xã hội khi xác nhận hẹn hò với Tiến Linh đầu tháng 3/2022. Cặp trai nổi tiếng gái xinh quen biết dịp Tết Nguyên đán 2022 qua Facebook. Khi cầu thủ sinh năm 1997 từ Thái Lan về Bình Dương - nơi anh thi đấu, cũng là quê Hồng Loan, cả hai đi lễ chùa, ăn uống và dạo phố rồi tiến tới hẹn hò.
Nam cầu thủ kém Hồng Loan 3 tuổi nhưng họ được khen rất đẹp đôi. Thời điểm đó, mẹ của Tiến Linh còn giục anh đưa Hồng Loan về nhà ăn cơm, cho gia đình gặp mặt. Phía gia đình của nữ diễn viên coi Tiến Linh như con cháu trong nhà.
Tuy nhiên, sau 3 tháng, cặp đôi chia tay. Netizen còn "lùng" ra chuyện cả hai đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội.
Nữ diễn viên sinh năm 1994 cũng tâm sự rằng, bài học của cô là khi có tình yêu thì giữ cho riêng mình chứ không công khai. Bởi việc công khai chuyện tình cảm khiến đôi bên gặp rất nhiều áp lực từ dư luận.
Đến thời điểm hiện tại, Hồng Loan chuyên tâm vào theo đuổi sự nghiệp diễn viên trong khi Tiến Linh cũng tập trung với công việc chuyên môn. Chàng cầu thủ trở nên kín tiếng trong chuyện tình cảm, không để lộ hint hẹn hò với bất kỳ cô gái nào.