Sốc nhận chẳng ra diện mạo của người đẹp nổi tiếng Vbiz từng hẹn hò cầu thủ Tiến Linh

À bật mí với cả nhà là Loan và Thành sẽ tái hợp nhau trong bộ phim mới. Loan và êkip trân trọng cảm ơn khán giả".

Mới đây trên trang cá nhân có gần 250 nghìn người theo dõi, Huỳnh Hồng Loan vừa có bài đăng gây chú ý. Cô viết: "Hành trình phim đã kết thúc. Loan cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương bộ phim trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại khán giả trong các bộ phim tiếp theo.

Kèm theo đó là khoảnh khắc người đẹp khoe hình tình tứ bên một bạn diễn nam. Lần xuất hiện này, nữ diễn viên khiến ai cũng bất ngờ vì diện mạo quá khác lạ. Cô để lộ gò má cao, mí mắt cũng rất lạ lẫm. Nhiều người bày tỏ ngỡ ngàng khi nhìn loạt ảnh này của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, cũng không ít lời ngợi khen nhan sắc của Hồng Loan ngày một thăng hạng. Gu thời trang của cô cũng đa dạng, biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau.

Diện mạo xinh đẹp của nữ diễn viên.

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994 tại Bình Dương, từng đoạt giải Gương mặt đẹp cuộc thi Ngôi sao thời trang 2013. Từ cuộc thi này, cô bén duyên với nghề mẫu ảnh và tiếp tục đoạt giải Á khôi cuộc thi Hoa khôi Áo dài.