SỐC: Người nghi em họ H.H xác nhận cầm tiền từ phía nữ ca sĩ để tạo scandal

Ảnh minh họa.

Trước đó, S liên tục có những dòng trạng thái lấp lửng, được cho là ẩn ý đến drama của ca sĩ Gen Z khi bị chỉ trích "em họ phản chị".

Anh liên tục viết trên trang cá nhân: "50.000 USD. Not over"; "Game on. 3p13s".



Loạt bài đăng gây xôn xao trước đó của S.

Trở lại diễn biến cũ, vào 24/3, MXH bất ngờ lan truyền bài đăng nói về nguyên nhân loạt ảnh tình tứ của H.H và một người đàn ông bị lộ. Theo đó, đối tượng đáng nghi nhất của vụ lộ ảnh chính là em họ giọng ca Gen Z.