Nga nộp đơn xin đăng cai Euro 2032 là sự thật bất ngờ, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng sẵn sàng của cơ sở hạ tầng tại các sân vận động ở Ý. Có ít nhất hai tờ báo gồm Sport Express của Nga và Gazzetta dello Sport của Ý đăng tải thông tin sốc này.

Vòng chung kết (VCK) Euro 2032 dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Nga nộp đơn đăng cai Euro 2032.

Tuy nhiên, một báo cáo từ tiểu ban sân bãi của UEFA cho biết có lo ngại rằng các sân vận động ở Ý sẽ không hoàn thành đúng thời hạn do vấn đề cơ sở hạ tầng cũ kỹ, nhất là phòng chức năng và khán đài.