Sốc nặng với khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng của diva xứ Đài Tiêu Á Hiên vì bị chó cắn

Tiêu Á Hiên (Elva) sinh năm 1979. Cô được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc và châu Á, một trong những nghệ sĩ toàn năng và lôi cuốn nhất Trung Quốc. Các tác phẩm đình đám của cô có thể kể đến "The Most Familiar Stranger", "Romance Strikes", "Shut Up and Kiss Me", "I Love You That Much"...

Ngoài tư cách thiên hậu hàng đầu châu Á, người ta còn dành cho cô biệt danh "sát thủ tiểu thịt tươi". Bên cạnh sự nghiệp nổi bật, cô còn gây chú ý với tình trường phức tạp. Nữ ca sĩ qua lại với hơn 20 chàng trai và chủ yếu là "hồng hài nhi".