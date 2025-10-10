Sốc nặng với báo cáo khám nghiệm tử thi 'diễn viên Vu Mông Lung'

Nam diễn viên Vu Mông Lung 37 tuổi, qua đời ngày 11/9 sau khi rơi từ trên cao. Cảnh sát Trung Quốc thông báo đã loại trừ yếu tố hình sự trong vụ việc và xác định không có hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, kết luận nhanh chóng này lại khiến công chúng càng nghi ngờ hơn, đặc biệt khi một đoạn video được lan truyền trên mạng cho rằng ghi lại “khoảnh khắc Vu Mông Lung bị tra tấn” trước khi qua đời.

Video gây hoang mang

Đoạn video đang lan truyền cho thấy một người đàn ông, được cho là Vu Mông Lung, bị kéo lê trên sàn nhà. Một số người khẳng định đây là bằng chứng cho thấy anh bị đánh đập, xâm hại hoặc tra tấn trước khi tử vong.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng và chuyên gia nhanh chóng chỉ ra những điểm bất thường trong video. Những kẻ tấn công mặc trang phục hóa trang, giống nhân viên trong các phòng thoát hiểm (escape room) hoặc trò chơi kinh dị.