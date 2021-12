Sốc hình ảnh khỉ đầu chó thản nhiên ăn thịt linh dương con

Your browser does not support the audio element.

Khỉ đầu chó thản nhiên ăn thịt linh dương khiến người xem bị "sốc"

Video ghi lại khoảnh khắc một con khỉ đầu chó thản nhiên vồ bắt rồi ăn thịt linh dương con, bất chấp nỗ lực giải cứu của linh dương mẹ, đã khiến người xem bị "sốc".

Ngay cả các nhà tự nhiên học cũng cảm thấy bất ngờ, vì chưa bao giờ bắt gặp cảnh tượng nào tương tự.