Sốc: FIFA xác nhận FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không biết giấy tờ bị làm giả

Thông tin 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia và FAM không biết giấy tờ giả mạo được nêu rõ trong bức thư phản hồi của FIFA đề ngày 6-10-2025, liên quan đến việc giải trình án phạt mà bóng đá Malaysia đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới vẫn giữ nguyên án phạt dành cho cả FAM lẫn các cầu thủ liên quan.

FIFA thừa nhận FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia "vô tội về ý chí"﻿

Tại điểm 27 của bức thư, FIFA nhấn mạnh FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia không hề biết hoặc có bất kỳ vai trò nào trong việc chuẩn bị, chỉnh sửa hay nộp các tài liệu bị nghi là giả mạo. Văn bản của FIFA nêu rõ: “Cả FAM và các cầu thủ đều không hề biết về khả năng một số tài liệu được nộp có thể bị làm giả. Họ không tham gia vào quá trình chuẩn bị những tài liệu đó và cũng không có bất kỳ ý định hay hành vi sai trái nào”.

Nói cách khác, theo FIFA, tổ chức FAM và các cầu thủ là “nạn nhân” chứ không phải thủ phạm trong vụ việc này. Tuy nhiên, FIFA vẫn áp dụng án phạt theo quy định của Điều 22 trong Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC), điều khoản quy định hình thức xử lý đối với các hành vi sử dụng tài liệu giả mạo.