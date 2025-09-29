Sốc: Đội tuyển Malaysia không bị loại hoặc trừ điểm, sau lệnh trừng phạt của FIFA

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor John, khẳng định đội tuyển Malaysia sẽ không phải chịu thêm bất kỳ hình phạt nào từ FIFA và vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh chiếc vé tham dự vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua tuyển Việt Nam và bị trừ điểm theo Điều 55 Bộ luật kỷ luật FIFA. Quy định này nêu rõ: nếu một đội đưa cầu thủ không đủ điều kiện ra sân trong trận đấu chính thức, đội đó sẽ bị xử thua 0-3 và nộp phạt ít nhất 6.000 franc Thụy Sĩ. Điều này từng khiến người hâm mộ lo lắng bởi Malaysia đã ra sân với 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả trong trận gặp Việt Nam ngày 10-6 trên sân Bukit Jalil, nơi mà chủ nhà giành chiến thắng 4-0 vang dội.

Nỗi lo càng gia tăng khi FIFA xác nhận phát hiện tài liệu giả mạo và đưa ra án phạt: FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 11,5 tỉ VND), còn 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị đình chỉ thi đấu một năm kèm phạt cá nhân 2.000 franc.