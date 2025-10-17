Sở Y tế TP HCM vào cuộc vụ nam sinh bị tai nạn không được bệnh viện cấp cứu kịp thời

Mục tiêu kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và nguyên nhân gốc rễ của nó để bệnh viện có biện pháp, giải pháp khắc phục và cải tiến chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng mong đợi của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ thành lập tổ công tác do một Phó Giám đốc sở phụ trách sẽ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động củng cố công tác quản trị bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng phát triển toàn diện của Bệnh viện Bà Rịa trong thời gian tới.

Trước đó, như đã thông tin khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12-10, em Q.T. (19 tuổi, sinh viên năm nhất một trường đại học ở TP HCM) gặp tai nạn tại một ngã tư thuộc xã Ngãi Giao, TP HCM. Sau đó, em T. được người dân đưa vào trung tâm y tế gần đó cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa.