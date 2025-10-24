Sở Xây dựng Thanh Hóa vào cuộc vụ tiền nước tăng lên đến cả triệu đồng/tháng

Trả lời PVVietNamNet, ông Hoàng Văn Đồng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi báo đăng bài phản ánh “Tiền nước nhiều hộ dân ở Thanh Hóa lên đến cả triệu đồng/tháng, gấp 10 lần bình thường”, sở đã giao Phòng Quản lý hạ tầng (với chức năng quản lý nhà nước) phối hợp với UBND phường Nam Sầm Sơn và Công ty CP Cấp nước Miền Trung để xác minh sự việc.

"Mấu chốt là phải xác định nguyên nhân vì sao chỉ số đồng hồ nước tăng cao bất thường. Nếu lỗi thuộc về công ty cấp nước, công ty phải chịu trách nhiệm. Còn nếu do người dân, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ, trên tinh thần tìm nguyên nhân và giải pháp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân”, ông Đồng nói.