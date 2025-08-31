Sở Xây dựng họp đánh giá mức độ ảnh hưởng kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy trăm xe máy

“Việc này phải chờ các chuyên gia, đơn vị kiểm định đánh giá”, vị lãnh đạo này nói thêm.

Trả lời câu hỏi về việc vụ cháy có ảnh hưởng đến chất lượng, kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy hay không, lãnh đạo một đơn vị chuyên môn khẳng định: Không thể đánh giá mức độ ảnh hưởng sau sự cố bằng mắt thường.

Ông Bảo cũng cho biết, trước đó, Sở đã có văn bản gửi các đơn vị trông giữ xe yêu cầu đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 12h15 ngày 30/8, xảy ra vụ cháy lớn tại bãi ô tô, xe máy ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy. Đến hơn 14h cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội dập tắt.

Tại hiện trường, ước tính có hàng trăm phương tiện, gồm xe máy và xe ba bánh tự chế, bị cháy trơ khung. Các phương tiện được xếp thành 5 dãy san sát nhau, kéo dài hàng trăm mét. Do sức nóng từ vụ cháy, hàng rào tôn tại bãi gửi xe đã bị đổ, dầm cầu bị ám khói đen.