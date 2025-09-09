So với Việt Nam, tiêu thụ nhiên liệu ô tô ở các nước cao hay thấp?

Theo Hội đồng quốc tế về giao thông sạch (ICCT), dù không có một chuẩn chung về mức tiêu thụ nhiên liệu đối với ô tô con trên toàn cầu, nhưng điểm chung dễ nhận thấy là tất cả các nước đều hướng tới mục tiêu giảm khí thải CO2, thúc đẩy công nghệ sạch và gia tăng tỷ lệ xe điện.

Để dễ hình dung, ICCT chỉ ra, trên thế giới hiện nay mức tiêu thụ nhiên liệu đối với ô tô con ở các nước phổ biến liên quan đến chỉ số gCO2/km (phổ biến ở châu Âu, đây là lượng khí CO2 phát thải tính theo mỗi km xe chạy), lít/100 km (phổ biến ở châu Á, Úc, Canada; đây là số lít nhiên liệu mà xe tiêu thụ trên quãng đường 100 km và số càng nhỏ thì xe càng tiết kiệm nhiên liệu); gallon - mpg (dùng ở Mỹ, Anh; đây là số dặm xe đi được với mỗi gallon nhiên liệu, số càng lớn thì xe càng tiết kiệm).

ICCT diễn giải, 1 gallon Mỹ ≈ 3,8 lít, còn 1 gallon Anh ≈ 4,5 lít. Vì vậy, dẫn tới chênh lệch kết quả giữa mpg (US) và mpg (UK).