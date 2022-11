So với đói nghèo thì trẻ lớn lên trong 3 kiểu gia đình này là bất hạnh lớn nhất, đó là kiểu nào?

Kiểu gia đình không tình yêu

Trong tư vấn tâm lý, "tình yêu" được định nghĩa là được nhìn thấy, không bị bỏ qua và được coi trọng. Nếu một đứa trẻ luôn bị bố mẹ coi như vô hình, thiếu quan tâm thì nó chắc chắn đang rơi vào tình trạng thiếu tình yêu thương. Và một đứa trẻ thiếu tình yêu sẽ luôn tìm kiếm tình yêu còn thiếu.

Do không được chăm sóc nên cô, cậu bé đó thấy tự ti, trong lòng khao khát sự chăm sóc như cha mẹ. Đây là lý do tại sao nếu một cô gái thiếu tình yêu thương của cha, hoặc không có tình yêu thương, cô ấy sẽ tìm kiếm những lý do tâm lý cho trải nghiệm này trong các mối quan hệ thân mật khi cô ấy trưởng thành.