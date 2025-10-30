Sở VH-TT TPHCM: Một số nghệ sĩ sáng tạo lệch chuẩn, đề cao cái tôi gây phản cảm

Gần đây, Ban Tuyên giáo Dân vận và Thành ủy TPHCM gửi công văn yêu cầu các cơ quan quản lý văn hóa tại TPHCM đẩy mạnh định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn.

Nhiều ca sĩ như: HIEUTHUHAI, Pháo, Jack, B Ray... bị Ban Tuyên giáo Dân vận và Thành ủy TPHCM nêu tên vì các sản phẩm âm nhạc sử dụng ngôn ngữ cẩu thả, phản cảm.

Trong đó, TPHCM đề nghị cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... Tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của thành phố. Điều này thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt 1 tuần qua.

Chiều 30/10, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Trung tâm Báo chí TPHCM, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM phản hồi về vai trò quản lý trong lĩnh vực này, cũng như phương hướng chế tài đối với các hành vi “lệch chuẩn văn hóa” trong thời gian tới.