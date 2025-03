Sở VH&TT TPHCM lên tiếng vụ Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs quảng cáo kẹo rau

Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin và xử lý các vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo kiểm tra về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan.

"Do đó, Sở VH&TT tiếp tục theo dõi, rà soát và phối hợp xử lý khi có đề nghị của Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch", phía Sở VH&TT cho hay.

Đại diện Sở VH&TT TPHCM cũng nêu rõ, hành vi quảng cáo sai sự thật được xem xét, xử lý theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Công tác phối hợp trong rà soát, xử lý cá nhân, đơn vị quảng cáo sai sự thật được Sở thực hiện theo Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố, ban hành kèm Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND TPHCM, trong đó:

Sở VH&TT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền ở địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo các sai phạm về hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

Công an TPHCM chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở VH&TT để xử lý các hoạt động quảng cáo không đúng văn bản chấp thuận, vi phạm Luật Quảng cáo hoặc có nội dung vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự.