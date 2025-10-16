Sở VH&TT TP.HCM phản hồi vụ Tả quân Lê Văn Duyệt bị xúc phạm

Tại kỳ họp lần thứ 20 khóa IX ngày 11/7/2020, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 26 về việc bổ sung Quỹ tên đường và đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu trên địa bàn Quận Bình Thạnh (cũ), nay là Phường Gia Định) thành đường Lê Văn Duyệt.

"Nhằm phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất Gia Định xưa, đánh giá đúng với công lao, tài năng của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt với vùng đất Sài Gòn - Gia Định cũng như trong việc mở mang bờ cõi đất nước.

Chiều 16-10, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM đã chính thức lên tiếng về vụ việc Tả quân Lê Văn Duyệt bị xúc phạm.

TP.HCM cũng đã ghi công Tả quân Lê Văn Duyệt thông qua việc xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông - Bà Chiểu), một di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia tại phường 1, quận Bình Thạnh (cũ) nay là Phường Gia Định.

Việc đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt đang bị xã hội phê phán, và hành vi này được xem là xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc, vi phạm vào các hành vi bị cấm được quy định trong Luật An ninh mạng" - phía Sở VH&TT TP.HCM thông tin.

Phối hợp với các bên liên quan xử lý﻿

Cũng theo phía Sở VH&TT TP, để ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật nêu trên, Sở VH&TT đã ban hành Công văn số 4906/SVHTT-TTĐT ngày 8/10/2025 về việc ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật gửi Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hỗ trợ, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ thể đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt.

Sở cũng đưa ra lời khuyên, đối với những người làm sáng tạo nội dung, để không dẫn đến những hành vi phạm pháp luật, người làm sáng tạo nội dung số cần nắm rõ và không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam theo quy định tại Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.