Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM làm việc với TikToker quảng cáo kẹo rau củ Kera

Sau khi sản phẩm kẹo rau củ này vướng tranh cãi, TikToker Nguyễn An bị nhiều khách hàng chất vấn. Ngày 5/3, ông An thừa nhận sai sót khi không mang kẹo đi kiểm định và xin lỗi người mua, đồng thời cam kết hoàn tiền cho những ai đã mua kẹo rau vì tin tưởng lời quảng cáo của mình, theo Dân Trí .

Trước đó, TikToker Nguyễn An từng đăng tải 2 video để quảng bá cho sản phẩm kẹo rau củ Kera thông qua hình thức tiếp thị liên kết, nhận tiền hoa hồng.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, sau khi tiếp nhận đầy đủ báo cáo giải trình và chứng cứ từ ông Nguyễn An, cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

Được biết, tới nay, TikToker Nguyễn An đã tiến hành hoàn tiền cho 6 khách hàng từng mua kẹo rau củ Kera từ giỏ hàng của anh.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt tạm giam; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và các quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với 5 bị can.

Trong đó, có Phạm Quang Linh - còn gọi là Quang Linh Vlogs và Nguyễn Thị Thái Hằng - còn gọi là Hằng Du Mục.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại Điều 193 và Điều 198 Bộ luật hình sự, theo Lao Động.