Sở Văn hóa TPHCM sẽ thẩm định các nội dung của buổi fan meeting Ninh Dương story

Gần đây, cặp đôi nổi tiếng Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) thông báo tổ chức fan meeting tại TPHCM vào ngày 27/9.

Cặp đôi Ninh Dương Story.

Sự kiện diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TPHCM, có sức chứa tới hàng nghìn người, được tổ chức bán vé với nhiều hạng vé từ 595.000 đồng đến 2.800.000 đồng.

Điều này thu hút nhiều người quan tâm và bàn luận với không ít ý kiến tranh cãi trái chiều.