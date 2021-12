Sở Văn hóa sẽ xử lý vụ nhóm thanh niên cởi trần quảng cáo trên tàu điện

Your browser does not support the audio element.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 12/12, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết đã nắm được thông tin về nhóm người cởi trần quảng cáo cho một nhãn hàng trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông.

"Tôi đã nắm được thông tin về vụ việc và đã giao Thanh tra Sở xử lý. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí", ông Đỗ Đình Hồng nói.