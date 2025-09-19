HLV Ruben Amorim đang chịu nhiều áp lực hơn bao giờ hết tại MU, khi Quỷ đỏ chỉ thắng được một trong năm trận mở màn trên mọi đấu trường và để thua trận derby Manchester trước Man City ở vòng 4 Premier League với tỷ số 3-0. Bây giờ, số tiền khổng lồ MU bồi thường để sa thải các HLV đã được hé lộ.

Manchester United sẽ phải chi ra một khoản tiền khổng lồ 84,7 triệu bảng Anh để sa thải các HLV nếu họ quyết định sa thải Ruben Amorim. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha của Quỷ Đỏ thực tế còn ba trận đấu để giữ vững chiếc ghế của mình, khi Manchester United mới chỉ giành được một chiến thắng cho đến nay trong mùa giải này.

Chiến thắng 3-2 muộn màng của MU trên sân nhà Old Trafford trước Burnley trước kỳ nghỉ quốc tế vẫn là điểm sáng duy nhất của họ trong mùa giải 2025 - 2026, một khởi đầu đầy ác mộng đối với Amorim. Sau khi được hỗ trợ bởi những bản hợp đồng mới trị giá 216 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn đang chật vật xoay chuyển tình thế tại MU.