Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM mời Sơn Tùng lên làm việc

Tối 28/4, Sơn Tùng M-TP chính thức tung ra MV ca khúc 100% bằng tiếng Anh mang tên There's No One At All.

Ngoài ồn ào về các chi tiết, phối cảnh giống với nhiều ngôi sao Kpop, There’s No One At All cũng khiến cộng đồng mạng trút “mưa gạch đá” vì phần nhìn bị cho là “tiêu cực nhất sự nghiệp Sơn Tùng”.

Theo đó, MV gây xôn xao với hình ảnh nhân vật chính sống bạo lực, đặc biệt cảnh cuối có chi tiết tự tử từ trên cao.