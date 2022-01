'Sổ thị tẩm với nhiều phụ nữ' của Lê Tùng Vân là thật hay giả mạo?

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ").



Tiếp đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".



Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cảnh sát khám xét Tịnh Thất Bồng Lai Ngoài ra, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức khám xét toàn bộ Tịnh Thất Bồng Lai và làm việc với 14 người có liên quan đến vụ án.



Khi cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, tìm kiếm thông tin, trên mạng, dư luận xôn xao bàn tán về những chi tiết "hậu trường" liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai. Từ ao cá trê bí ẩn, mật thất giấu người cho đến quan hệ của Diễm My với ông Lê Tùng Vân... đều được cư dân mạng mang ra mổ xẻ.



Đặc biệt, thông tin về việc loạn luân của ông Lê Tùng Vân cũng như những sinh hoạt bí ẩn được chú ý hơn cả. MXH mới đây lan truyền hình ảnh cuốn sổ ghi chép được cho là "sổ thị tẩm" của người đàn ông này.



Từ đây, người ta liệt kê tên của nhiều người phụ nữ có dính líu đến Tịnh thất Bồng Lai và cho rằng, cuốn sổ này ghi chép cụ thể lịch "gặp gỡ" với từng phụ nữ.



Một số khác lại cho rằng, cuốn "sổ thị tẩm" này ghi lại lai lịch ân ái của những người đàn ông trong Tịnh thất Bồng Lai với những người phụ nữ tại đây. Tin đồn về cuốn "sổ thị tẩm" của ông Lê Tùng Vân lan rất nhanh trên MXH.

