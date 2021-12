"Sơ tán" hàng nghìn chậu hoa quý ở Sa Pa "xuống núi" tránh rét hại

Your browser does not support the audio element.

Ở vùng núi Tây Bắc duy nhất chỉ Sa Pa cao hơn 1.600 m so với mặt nước biển mới trồng thành công loài hoa Tết quý phái có giá tiền triệu. Tuy nhiên, nếu chăm sóc, bảo vệ không tốt, khi gặp sương muối, băng tuyết kéo dài ngày thì những chậu hoa địa lan Trần Mộng sẽ bị thối nõn, sun hoa không thể bán được.

Mấy năm gần đây, các gia đình trồng loài hoa quý, có giá trị kinh tế cao này đều đưa hoa xuống các địa bàn vùng thấp tránh rét.