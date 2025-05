So sánh sức mạnh quân sự Ấn Độ và Pakistan năm 2025: Ai vượt trội hơn?

Ấn Độ có lợi thế nhân khẩu học, với gần 24 triệu người đến tuổi nhập ngũ hàng năm so với 4,8 triệu người của Pakistan. Lực lượng thanh niên này cung cấp cho Ấn Độ một nhóm tuyển dụng rộng hơn và bền vững hơn. Lực lượng bán quân sự gồm 2,5 triệu người của Ấn Độ càng tăng cường khả năng an ninh nội bộ và quản lý biên giới nước này.

Tài nguyên quốc gia

Dự trữ tài nguyên thiên nhiên phong phú góp phần tạo nên sức mạnh tổng thể của Ấn Độ. Họ đứng thứ 23 về sản lượng dầu toàn cầu với 795.000 thùng mỗi ngày, so với 101.000 thùng mỗi ngày của Pakistan, cho thấy sự chênh lệch đáng kể.

Ấn Độ cũng có 4,6 tỷ thùng dự trữ dầu đã được chứng minh, so với 540 triệu thùng của Pakistan. Hơn nữa, Ấn Độ sản xuất một lượng lớn than (985 triệu tấn mỗi năm), so với sản lượng khiêm tốn của Pakistan là 12 triệu tấn.

Lĩnh vực hậu cần

Về mặt hậu cần, Ấn Độ được trang bị rất tốt, với 311 sân bay đang hoạt động, so với 116 sân bay của Pakistan. Ấn Độ cũng có 56 cảng lớn và nhà ga thương mại, trong khi Pakistan chỉ có 3, hạn chế đáng kể chuỗi cung ứng hải quân của họ.

Mạng lưới đường bộ của Ấn Độ trải dài 6,37 triệu km, so với 264.000km của Pakistan, đảm bảo huy động quân đội và vật tư hiệu quả. Năng lực cơ sở hạ tầng này mang lại cho Ấn Độ một lợi thế quan trọng trong việc duy trì các nỗ lực chiến tranh lâu dài.

Tiêm kích F-16 của Không quân Pakistan tại một sân bay (Ảnh: Defencetalk).

Vị trí địa lý

Pakistan nắm giữ một số lợi thế về mặt địa lý do các tuyến tiếp tế nội bộ ngắn hơn và trấn giữ các vị trí chiến lược trong khu vực, chẳng hạn như quyền kiểm soát Biển Ả rập và nằm gần Afghanistan.

Tuy nhiên, quy mô tổng thể và đường bờ biển dài 7.000km của Ấn Độ, so với 1.046km của Pakistan, mang lại cho họ đòn bẩy địa chính trị lớn hơn và khả năng tiếp cận các tuyến thương mại toàn cầu.