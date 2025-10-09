So sánh pin, thời lượng sử dụng và trọng lượng iPhone 17 và iPhone 16

Như vậy, iPhone 17 bản tiêu chuẩn có thời lượng phát video lâu hơn iPhone 16 bản tiêu chuẩn đến 8 giờ, và phát video trực tuyến lâu hơn tới 9 giờ. Tất cả các mẫu iPhone 17 đều hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp 50% pin chỉ trong 30 phút, tương tự iPhone 16.

So với thế hệ trước, iPhone 17 cho thấy sự cải thiện rõ rệt, với mức tăng trung bình 6 tiếng sử dụng, riêng bản iPhone 17 thường vượt trội nhất.

iPhone Air là mẫu iPhone mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Apple cũng thay đổi vật liệu chế tác ở iPhone 17 Pro (từ titanium sang nhôm anod nguyên khối), khiến trọng lượng có chút khác biệt.

iPhone Air: 165 g

iPhone 17: 177 g

iPhone 17 Pro: 206 g

iPhone 17 Pro Max: 233 g

iPhone 16: 170 g

iPhone 16 Plus: 199 g

iPhone 16 Pro: 199 g

iPhone 16 Pro Max: 227 g

So sánh, iPhone Air nhẹ hơn 7% so với iPhone 17 và nhẹ hơn đến 34% so với iPhone 17 Pro Max. Dù nhẹ, iPhone Air lại có màn hình lớn 6,5 inch, lớn hơn iPhone 17 (6,3 inch). Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ ngôi “khổng lồ” với màn hình 6,9 inch và trọng lượng nặng nhất dòng.

Nhìn chung, iPhone 17 series không chỉ có pin lớn hơn, mà còn tối ưu phần mềm tốt hơn để kéo dài thời gian sử dụng. iPhone Air gây ấn tượng nhờ thiết kế siêu mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất và pin đủ dùng cho cả ngày.

