So sánh pin iPhone 17, 17 Pro và iPhone Air: kết quả bất ngờ

Kênh YouTube The Tech Chap vừa công bố kết quả thử nghiệm pin đầu tiên cho loạt iPhone 17, gồm iPhone 17, 17 Pro và iPhone Air. Bài test được tiến hành bằng cách phát liên tục video YouTube qua Wi-Fi và mạng di động. Nhìn chung, tất cả các mẫu máy mới đều có thời lượng sử dụng khá tốt và không chênh lệch nhau quá nhiều.

Mốc so sánh là iPhone 16 Pro Max với 7 giờ 29 phút onscreen. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vươn lên dẫn đầu với 7 giờ 58 phút. Ngay cả iPhone 17 Pro bản nhỏ hơn cũng vượt qua 16 Pro Max, cho thấy dòng Pro năm nay thực sự có cải thiện rõ rệt về pin.