Ảnh minh họa: Aljazeera

Dữ liệu chi tiết từ thử nghiệm chưa được công bố chính thức. Nhóm tác giả cũng lưu ý rằng kết quả là sơ bộ. Nhưng Regev-Yochay chia sẻ những phát hiện ban đầu vì có sự quan tâm lớn của công chúng.



Các phát hiện này, nếu được giới khoa học khác xác nhận, có thể thúc đẩy lời kêu gọi sản xuất phiên bản vắc xin Covid-19 khác. Một số loại vắc xin mới đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.



Cuộc thử nghiệm của Israel, do Trung tâm Y tế Sheba bắt đầu cách đây một tháng, đang xem xét tác dụng của liều tăng cường Pfizer ở 154 người và Moderna ở 120 người.



Theo đó, có sự gia tăng kháng thể trong số những người được tiêm mũi thứ 4. Tuy nhiên, Regev-Yochay nói: "Chúng tôi thấy nhiều người bị nhiễm Omicron dù đã tiêm liều thứ 4, tỷ lệ ít hơn một chút so với nhóm đối chứng”.



Nhóm đối chứng bao gồm những người đã tiêm 3 liều vắc xin Pfizer.



Israel là quốc gia đi tiên phong trên thế giới trong việc tiêm liều vắc xin thứ 4 cho người dân. Tới ngày 16/1, nước này đã tiêm khoảng 500.000 mũi 4. Vắc xin vẫn có tác dụng bảo vệ khỏi bệnh nặng và nhập viện.



Số liệu của Cơ quan An ninh y tế Anh công bố ngày 31/12 cho thấy 2 liều vắc xin giảm nguy cơ nhập viện 72% trong vòng 6 tháng kể từ khi tiêm mũi thứ 2.



Khả năng bảo vệ đó giảm dần theo thời gian, nhưng mũi tiêm thứ 3 đẩy mạnh tác dụng trở lại, giảm nguy cơ nhập viện tới 88%.



Các nhà khoa học hy vọng, mức độ kháng thể tăng cao sau khi tiêm mũi 4, đồng nghĩa cơ thể có thể ngăn ngừa nhiễm và lây truyền Omicron.



Nhưng các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã phát hiện Omicron né tránh thành thạo các kháng thể từng ngăn chặn các biến thể trước đó.



“Chúng tôi biết rằng mức độ kháng thể cần thiết để không bị nhiễm Omicron có lẽ là quá cao đối với loại vắc xin này, ngay cả khi đó là một loại vắc xin tốt”, Regev-Yochay cho biết.



Israel đã tiêm liều vắc xin thứ 3 cho hơn 45% người dân vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn chứng kiến số ca Covid-19 gia tăng nhưng tỷ lệ tử vong vẫn ở mức thấp.



Ngày 16/1, Israel có thêm 16.000 ca Covid-19, số người tử vong là 14.