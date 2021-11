'So sánh giọng hát giữa các ca sĩ là sự hạ bệ công khai'

Tự nhiên hôm nay muốn nói một xíu, biết không phải chuyện của mình nhưng mà cứ nói ra để trong lòng không phải nghĩ đến nó nữa. Chắc các bạn cũng biết thời gian gần đây có một trang chuyên làm clip so sánh cách hát và giọng hát của ca sĩ này với ca sĩ kia. Mình cũng không phải qua trường lớp gì, nốt nhạc mình còn chả biết ngay cả cách hát cũng chỉ học lóm từ những chia sẻ khi được làm việc tại phòng thu. Nhưng mình thật sự không hiểu tại sao cứ phải lấy ví dụ so sánh để làm thước đo chuẩn mực ? Giọng hát cũng giống như những cái khác, có thể là thiên phú cũng có thể là khổ luyện, có rất nhiều người so sánh Messi và Ronaldo vì một người là thiên tài - người còn lại là khổ luyện, chúng ta cứ đặt những lập luận rằng thiên tài luôn là nhất khổ luyện thì chẳng tốt bằng và ngược lại. Nhưng cả 2 con người đó, họ biết có những sự so sánh đó nhưng họ chỉ quan tâm đến 1 chuyện đó là ra sân và cống hiến cho đội bóng, cho màu cờ sắc áo - cho người hâm mộ mình. Âm nhạc là một phần của cuộc sống, nên đừng mang danh nghĩa âm nhạc để truyền tải những điều tiêu cực, định hướng sai lệch những điều cốt lõi. Chúng ta có thể nghe một ca sĩ phòng trà hát cực hay nhưng không nổi tiếng, chúng ta có thể vỗ tay cho một người bạn cùng lớp hát ngẫu hứng tặng mình nhưng đôi khi chúng ta lại lờ đi những nghệ sĩ có kĩ thuật và chất giọng qua trường lớp chỉ vì ta nghĩ họ "sến"... Chung quy mọi thứ là ở cảm nhận của cá nhân mình nhưng chẳng phải chúng ta đang thiên vị cho những giọng hát thiên phú hay sao ? Đối với cá nhân Andiez, giọng hát của mỗi người sẽ nói lên câu chuyện của họ, vì đằng sau giọng hát mà bạn nghe là cả một câu chuyện cần được chia sẻ, nhưng người thể hiện nó lại chọn cách giữ trong lòng. Andiez chỉ mong chúng ta nghe âm nhạc, cảm âm nhạc và chia sẻ âm nhạc một cách văn minh và lành mạnh, vì tất cả những sự so sánh đều là vô nghĩa. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chỉ là cứ phải xem mấy video so sánh giọng hát và kĩ thuật như vậy hoài cũng khó chịu trong lòng, biết là họ cũng đã nói thích thì coi không thích thì lướt nhưng mà nếu họ làm video mục đích như vậy thì họ đã ngưng ở video đầu tiên rồi. Mong là các bạn nếu vẫn làm thì nên có tính xây dựng một chút, vì kiểu dựng của các bạn là mượn hình ảnh không qua sự cho phép của người này để hạ bệ người khác đấy. Thân!