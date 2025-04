Số phận những con cá heo và người dân trên hòn đảo đang chìm

Mỗi chiếc răng có giá 3 đô la Quần đảo Solomon (khoảng 0,36 USD). Đây là mức giá do các tù trưởng Fanalei đặt ra. Một cuộc săn bắt khoảng 200 con cá heo có thể mang lại hàng chục nghìn đô la quần đảo Solomon, nhiều hơn bất kỳ hoạt động kinh tế nào khác trên đảo.

Theo thời gian, răng cá heo đã giúp dân làng có tiền xây nhà thờ mới, kè chắn sóng và mở rộng trường tiểu học địa phương.

"Chúng tôi cũng cảm thấy tiếc vì đã giết chết những con cá heo, nhưng chúng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác" – ông Fugui nói. Ông cũng cho hay sẵn sàng nghỉ đi săn nếu có một cách khác để đảm bảo tương lai cho gia đình ông.

Theo The New York Times, giờ đây, người dân trên đảo Fanalei không thể trồng trọt trên hòn đảo này được nữa. Vùng đất từng màu mỡ này đã bị hủy hoại do nước mặn xâm lấn và nước biển dâng. Chính phủ đã thúc đẩy nghề nuôi rong biển để tăng thu nhập cho người dân và các nhóm bảo tồn ở nước ngoài chấp nhận chi tiền mặt để chấm dứt nạn săn bắt.

Tuy nhiên, đối với người dân trên đảo Fanalei, đại dương vẫn là mối đe dọa hiện hữu. Nghiên cứu của chính phủ Quần đảo Solomon cho thấy hòn đảo này có thể chìm dưới nước vào cuối thế kỷ này.

"Đối với một hòn đảo thấp như đảo của chúng tôi, chúng tôi tận mắt chứng kiến ​​mực nước biển dâng cao ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi như thế nào" – ông Wilson Filei, tù trưởng của Fanalei, cho biết.