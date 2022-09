Số phận những chiếc Rolls-Royce của đại gia Việt

Tuy nhiên, số phận những chiếc xe này không rõ ra sao do bà Hằng đang bị tạm giam để cơ quan công an điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông Lê Thanh Thản và Rolls-Royce "Mặt trời Phương Đông": Lừa dối khách hàng

Ông Lê Thanh Thản được biết đến là chủ của thương hiệu khách sạn Mường Thanh, đặt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đồng thời kinh doanh bất động sản. Ông Thản từng chia sẻ trên truyền thông việc thích hút thuốc lào và đi xe Rolls-Royce. Ông còn được gọi với biệt danh "đại gia điếu cày".

Thành công với kinh doanh khách sạn và dần có thương hiệu trên thị trường bất động sản, nhưng ông Thản đã phải nhận quyết định khởi tố năm 2019 về tội Lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015. Cơ quan điều tra xác định ông thu lợi bất chính 481 tỷ đồng.

Chiếc Rolls-Royce Phantom "Mặt trời phương Đông" được trưng bày năm 2014. (Ảnh: Rolls-Royce)

Chiếc Rolls-Royce Phantom "Mặt trời Phương Đông" được đặt hàng cá nhân hóa trực tiếp với hãng xe siêu sang nước Anh năm 2014. Xe có giá lên tới 43 tỷ đồng và là chiếc Rolls-Royce đắt thứ 2 tại Việt Nam thời điểm bấy giờ.

Bà Dương Thị Bạch Diệp và Rolls-Royce Bespoke: Lừa đảo

Năm 2008, sự kiện nữ doanh nhân bất động sản giàu có đón chiếc Rolls-Royce Phantom chính hãng đầu tiên tại Việt Nam khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Để có chiếc xe này, chủ nhân của nó đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ.