Số phận hơn 14 tỷ USD Bitcoin bị Mỹ tịch thu của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa công bố vụ tịch thu 127.271 Bitcoin (hơn 14 tỷ USD theo giá trị thị trường) được cho là thu lợi từ các đường dây lừa đảo và rửa tiền toàn cầu của Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Group (Campuchia). Đây là vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất trong lịch sử DOJ, mở ra nhiều câu hỏi pháp lý và chính trị.

Từ vụ án Chen Zhi đến “dự trữ Bitcoin quốc gia” của Mỹ

Theo hồ sơ, Chen Zhi và mạng lưới của ông bị cáo buộc điều hành các “trại lao động cưỡng bức” để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu, khiến hàng chục nghìn nạn nhân thiệt hại hàng tỷ USD.

Cùng với việc khởi tố hình sự về tội gian lận điện tín và rửa tiền, chính phủ Mỹ đang nộp đơn xin tịch thu toàn bộ số Bitcoin thu được.

Vấn đề đặt ra là: nếu thắng kiện, khoản Bitcoin này có được bổ sung vào “dự trữ chiến lược Bitcoin” mà Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 3/2025, hay sẽ được dùng để bồi thường cho nạn nhân?