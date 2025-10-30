Số phận của Trái Đất có thể phụ thuộc vào sao chổi khổng lồ ATLAS

Trái ngược với những suy đoán cho rằng sao chổi liên sao 3I/ATLAS có thể là công nghệ của người ngoài hành tinh với ý đồ không thân thiện, thiên thể có kích thước tương đương Manhattan này thực tế lại mang theo thông tin có thể giúp bảo vệ Trái Đất trong tương lai.

NASA tuyên bố chính thức rằng sao chổi 31/ATLAS (ảnh) không gây ra mối đe dọa nào cho Trái Đất. Ảnh: NASA

Các nhà khoa học khẳng định rằng chiến dịch theo dõi sao chổi này — được NASA hậu thuẫn — có thể mở ra phương pháp mới để giám sát những vật thể nguy hiểm bay qua Hệ Mặt Trời.

Chiến dịch đặc biệt của NASA: “Bắt từng chuyển động” của ATLAS

Theo thông tin từ Space, từ 27/11/2025 đến 27/01/2026, khi sao chổi 3I/ATLAS rời khỏi Hệ Mặt Trời, Mạng lưới Cảnh báo Tiểu hành tinh Quốc tế (International Asteroid Warning Network — IAWN) sẽ triển khai một “chiến dịch sao chổi” quy mô toàn cầu.

Mục tiêu của chiến dịch là tinh chỉnh các phương pháp xác định vị trí chính xác của sao chổi liên sao - một nhiệm vụ không hề dễ dàng vì các vật thể kiểu này thường di chuyển cực nhanh và theo quỹ đạo khó đoán.

Bên cạnh việc dự đoán quỹ đạo, liên minh các chuyên gia vũ trụ sẽ tổ chức một hội thảo để phát triển kỹ thuật đo “astrometry” của sao chổi, tức phương pháp phân tích chuyển động của thiên thể dựa trên các phép biến đổi hình học như quay hoặc phản xạ mà không làm thay đổi hình dạng hay kích thước ban đầu.

Những kỹ thuật này có thể trở thành bản hướng dẫn chuẩn cho cách loài người giám sát các sao chổi và tiểu hành tinh nguy hiểm trong tương lai.