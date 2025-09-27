Số phận của iPhone Air sẽ thế nào?

Ở một mức độ nào đó, cuối cùng thì Apple vẫn sẽ bán được hàng trăm triệu chiếc iPhone. Lợi nhuận vẫn sẽ đổ về. Nếu một mẫu máy bán bùng nổ, nó có thể tác động trực tiếp đến tổng doanh thu iPhone.

Và quan trọng nhất với người dùng: cách thị trường phản ứng với từng mẫu iPhone sẽ định hình kế hoạch phát triển các thế hệ iPhone tiếp theo.

Các mẫu iPhone 17. Ảnh: Apple

iPhone 17 thắng lớn

Khi iPhone lần đầu ra mắt, nó chỉ có duy nhất một phiên bản. Trong nhiều năm, Apple chỉ có một mẫu iPhone duy nhất.

Mọi chuyện giờ đã rất khác. Năm ngoái, Apple giới thiệu cùng lúc năm mẫu iPhone mới: iPhone 16e, iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air. Nếu tính cả iPhone 16 vẫn còn bán, Apple hiện có trong tay trọn bộ 6 lựa chọn.

Cách tiếp cận này mang lại cho Apple nhiều lợi thế. Kể từ khi iPhone X ra mắt năm 2017, hãng liên tục bổ sung các phiên bản cao cấp hơn với giá ngày càng đắt đỏ, đồng thời vẫn duy trì những mẫu giá rẻ hơn.

Điều đó giúp Apple mở rộng tệp khách hàng mà vẫn “vắt thêm” được nhiều tiền từ những ai luôn muốn chiếc iPhone tốt nhất, bất kể giá bao nhiêu.

Điều đáng kinh ngạc trong 8 năm qua là Apple vẫn chưa tìm thấy “giới hạn trên” về giá. Có thể sang năm, khi iPhone chính thức vượt mốc 2.000 USD, người dùng sẽ có câu trả lời. Hoặc cũng có thể chưa.