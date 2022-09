Số phận của bộ phim đầu tiên có cảnh hôn môi

Phim do William Heise đạo diễn cho hãng phim của Thomas Edison, được sản xuất tại Edison Studios, phòng chiếu phim đầu tiên ở Mỹ. Thời đó, Edison đã làm việc tại xưởng phim Black Maria ở West Orange, New Jersey.

The Kiss (còn gọi là The May Irwin Kiss, The Rice-Irwin Kiss, The Widow Jones) là một trong những phim ngắn đầu tiên được chiếu rộng rãi trước công chúng. Phim miêu tả lại nụ hôn của hai diễn viên May Irwin và John Rice từ cảnh cuối của vở kịch The Widow Jones trên sân khấu.

Đây là đoạn phim đầu tiên trong lịch sử đưa một nụ hôn lên màn ảnh, với sự gần gũi và khêu gợi của cặp đôi có nụ hôn chạm môi. Cảnh hôn nhau trong phim ngay lập tức bị tố cáo là gây sốc và khiêu dâm. Đồng thời, Giáo hội Công giáo La Mã kêu gọi kiểm duyệt và cải cách đạo đức, vì lúc đó luật pháp quy định hôn nhau trước công chúng có thể dẫn tới việc bị truy tố.

Phim ngắn này đã gây ra một vụ tai tiếng, các tay bút truyền thông thời đó phản đối gay gắt và kêu gọi cảnh sát ra tay ngăn chặn tại các địa điểm phim được trình chiếu.

Một nhà phê bình đương thời đã viết: "Cảnh tượng của những cái chạm môi trên sân khấu đã đủ dơ bẩn rồi nhưng trên màn ảnh và lặp đi lặp lại ba lần là hoàn toàn kinh tởm" .