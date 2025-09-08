Số phận chìm nổi của chiếc máy bay chở khách đầu tiên trên thế giới

Ngày nay, việc bay bằng máy bay phản lực là điều quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, cách đây 73 năm, chuyến bay thương mại bằng phản lực đầu tiên của nhân loại đã cất cánh, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành hàng không và cũng là chương mở đầu cho một bi kịch.

Ngày 2/5/1952, chiếc máy bay phản lực de Havilland DH106 1A Comet G-ALYP cất cánh từ sân bay London (khi đó chưa gọi là sân bay Heathrow), thực hiện chuyến bay dài 7.000 dặm với năm điểm dừng đến Johannesburg, Nam Phi, chở những hành khách trả tiền đầu tiên. Đây là bước ngoặt lịch sử của ngành hàng không thế giới, đưa con người tiến vào kỷ nguyên tốc độ và tiện nghi.

Chiếc DH106 Comet 1A đầu tiên đi vào hoạt động thương mại vào tháng 5 năm 1952, nối liền London với Johannesburg.

So với những máy bay cánh quạt cùng thời, Comet là một đột phá. Không còn tiếng ồn từ động cơ piston, không còn rung lắc dữ dội, chỉ có sự êm ái, nhanh chóng và sang trọng chưa từng có.

Tuy nhiên, thành công của Comet ngắn ngủi. Chỉ sau vài năm hoạt động, hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khiến toàn bộ đội bay Comet bị rút khỏi bầu trời. Đơn cử là vụ rơi xuống kênh đào khi cất cánh ở Pakistan năm 1953, khiến 11 người tử nạn, và hai vụ nổ giữa không trung trong năm 1954, giết chết tổng cộng 56 người.