Số nhiễm mới tại Hà Nội tăng nhanh, ngày 19/2 thêm gần 4.900 F0

Nhóm bệnh nhân Covid-19 mới trú tại 468 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.



Các địa phương ghi nhận số F0 lớn nhất trong ngày: Đông Anh (389); Hoàng Mai (355), Nam Từ Liêm (282), Bắc Từ Liêm (271), Hà Đông (244);...





Một số địa bàn xã/phường có số nhiễm cao hôm nay: Đại Kim, Lĩnh Nam (Hoàng Mai); Kiến Hưng (Hà Đông); Trâu Quỳ (Gia Lâm); Bồ Đề (Long Biên); Bắc Hồng, Thị trấn Đông Anh, Dục Tú (Đông Anh); An Thượng, An Khánh (Hoài Đức); Tân Lập (Đan Phượng); Xuân Phương (Nam Từ Liêm); Phú Kim (Thạch Thất); Phương Trung (Thanh Oai); Bưởi (Tây Hồ),...



Như vậy, từ đầu đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4) tới nay, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 196.416 ca Covid-19. Riêng từ thời điểm áp dụng "thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19" (từ ngày 11/10), toàn TP có thêm 192.378 F0 mới. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày.