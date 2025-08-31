Số người tử vong do nắng nóng tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng đáng lo ngại

Theo Tổng cục phòng chống cháy nổ - Cơ quan phụ trách việc chuyên chở cấp cứu của Nhật Bản, trong tuần qua, tại các địa phương của nước này, lại có thêm 8.402 người phải nhập viện cấp cứu do cảm nắng, trong đó có 6 ca được xác nhận là đã tử vong và 183 ca ở trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, tính từ đầu đợt nóng này đến nay, các trường hợp tử vong do sốc nhiệt tại Nhật Bản đã vượt qua con số 110 người. Đáng lo ngại là trong số những người bị sốc nhiệt, có tới gần 1 nửa là thanh thiếu niên và người ở độ tuổi tráng niên với sức khỏe tốt. Đây được coi là yếu tố chỉ ra việc thời tiết khắc nghiệt đã vượt qua sức chịu đựng của cả những người khỏe mạnh.

Số các ca cấp cứu do sốc nhiệt tại Nhật Bản liên tục lập những kỷ lục đáng lo ngại (ảnh Jiji Press)

Trong khi đó, hôm nay 31/8, tại nhiều địa phương của Nhật Bản, nền nhiệt tiếp tục áp sát hoặc vượt qua mốc 40 độ C. Theo Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản, đây là ngày thứ 9, nhiệt độ tại nước này vượt qua mốc 40 độ, trong đó, ngày 30/8, nhiệt độ ghi nhận được tại tỉnh Mie – duyên hải miền Trung Nhật Bản lên tới 40,5 độ và hôm 23/7, tại khu vực phía Đông Hokkaido, nơi vốn có nền nhiệt thấp nhất Nhật Bản với mùa đông có thể xuống tới âm 20 độ, nhiệt độ lên tới 41 độ C. Các chuyên gia cảnh báo, thời tiết cực đoan khắc nghiệt sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới, theo đó, các con số thiệt hại nêu trên vẫn chưa phải là cuối cùng.